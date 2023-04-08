AKP'li Hamza Dağ yanıtladı: Milletvekili listesinde olmayan bakan var mı?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ tv100 canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Işık'ın "Milletvekili listesinde yer almayan bakan var mı?" sorusuna Dağ, "Listede yer almayan bakan var." dedi ve şunları söyledi:

"Mecliste normal şartlarda bize 240-245 milletvekili getirmesi lazım. Ama biz geçen sefer 300 milletvekili çıkarttık. CHP yüzde 25 oy alıyor. Yüzde 25 oy ile meclise 150 milletvekili çıkartması lazım. Ama 130 milletvekili alıyor. Niye? Çünkü biz Türkiye’nin her yerinden temsiliyetimiz olduğu için biz almış olduğumuz oy oranının üstünde milletvekili alıyoruz.

Biz 2018’de 3 dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık. Zaman çok dardı, erken seçim oldu. Ben üç dönemi hem MYK’da savundum hem birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmamda hem sahada teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde. Başvuruyu usulen yaptık. Çok net bir şekilde 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledik. 20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 25. döneme ara verme ve dönem olarak saymadan 26, 27 dönemde 3 dönemi üst üste yapan bu dönem ara verecek."

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI

Hamza Dağ, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında şunları söyledi:

Mehmet Bey partimizin üyesi partimizin üyesi görüşlerini her zaman bizlere ifade ediyor. Dolayısıyla Mehmet Bey bizim önümüzdeki dönemde en önemli vaat noktasında birinci işimiz afete karşı dirençli şehirler depremden sonra bu önemli hale geldi.