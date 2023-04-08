Mansur Yavaş'tan gençlere: Şimdi çıkarın telefonlarınızı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanyası için hazırladıkları uygulamayı duyurarak gençlere seslendi.

Mansur Yavaş'tan gençlere: Şimdi çıkarın telefonlarınızı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim sürecinde kullanılacak telefon uygulamasını, "Şimdi çıkarın telefonlarınızı" diyerek duyurdu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarına destek olan Mansur Yavaş, seçim çalışmalarında halkın iletişim kurabileceği cep telefonu uygulamasını duyurdu. Seçim kampanyası için açtığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, “Gençler, Şimdi çıkarın telefonlarınızı” ifadelerini kullandı.

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Seçim 2023 Mansur Yavaş
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