Selvi Kılıçdaroğlu "mutfağa" el koydu: Her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım, size sözüm olsun

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, mutfağından seslenerek, çocukların yeterli beslenmesi için var gücüyle çalışacağına dair söz verdi.

Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Twitter hesabından video paylaştı. 

Evinin mutfağından yayın yapan Selvi Kılıçdaroğlu eşi Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak "Bugün mutfağa ben el koydum" dedi. 

Selvi Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Bu mutfak neredeyse gün aşırı yayın yapıldı. Kemal Bey her mutfağa geldiğinde eyvah yine yayın başlayacak diyordum ve ne zaman yapacağı da belli olmuyordu. 

Ama bugün artık mutfağa ben el koydum. Biraz Kemal Bey bekleyecek. Bu işin esprisiydi. Bir de konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her üç çocuktan birini vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor. Karnını doyuran da, doyuramayan da aslında yeterince beslenemiyor. Her 10 çocuktan 6'sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor. Ben hem babaane hem anneanneyim. Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Torunlarım için ne istiyorsam ülkedeki tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun."

Etiketler
Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Nohuttaki tehlike.. Yanlış pişirince zehirleyebiliyor.. Dikkat etmiyorduk. Nohuttaki tehlike.. Yanlış pişirince zehirleyebiliyor.. Dikkat etmiyorduk.
Bilim insanları öneriyor! Bundan yiyen 100 yaşını görüyor.. Bilim insanları öneriyor! Bundan yiyen 100 yaşını görüyor..
CHP'nin 418 milyar videosunu hangi kanal yayınlamadı? Gerçek Gündem Ankara kulislerinde araştırdı CHP'nin 418 milyar videosunu hangi kanal yayınlamadı?
Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu Oyuncu Aslı İnandık, Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu
ÇOK OKUNANLAR
SGK Başuzmanı kötü haberi verdi: EYT'lilerin tamamına emekli aylığı bağlanması imkansız! 'EYT'lilerin tamamına emekli aylığı bağlanması imkansız!'
17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu! 17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu!
MHP'nin 'kesin aday' listesinde özel isimler: Çakıcı'ya yakın Vahit Kayırcı Meclis'e giriyor MHP'nin 'kesin aday' listesinde özel isimler: Çakıcı'ya yakın Kayırcı Meclis'e giriyor
Sahurda pişi yaparken deneyin! Ne yağ çekiyor ne kuru oluyor! Balon gibi kabarıyor Sahurda pişi yaparken deneyin! Ne yağ çekiyor ne kuru oluyor! Balon gibi kabarıyor
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir anlattı: D’hont sisteminde ortak mı, ayrı ayrı liste mi daha avantajlı? D’hont sisteminde ortak mı, ayrı ayrı liste mi daha avantajlı?