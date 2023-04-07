CHP'nin 418 milyar videosunu hangi kanal yayınlamadı? Gerçek Gündem Ankara kulislerinde araştırdı

GERÇEK GÜNDEM- Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Hazine'den kaybolan 418 milyar dolar nasıl tahsil edeceğini anlattı.

Konuya ilişkin bir video hazırladıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu bazı kanalların bu videoyu yayınlamayı reddettiğini söyledi.

Gerçek Gündem'in CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre CHP'nin kampanya videosunu yayınlamayan kanalın TRT olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetmişti:

"Bende bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. bu çekeler benim can düşmanımdır dedim. onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir, dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım, kısa filmlerle... Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı. Ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz"