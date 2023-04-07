Bahçeli'den Akşener'e: Çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atması saygısızlıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Grup toplantısındaki konuşmasını eleştirdi. Bahçeli, "Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programında konuşma yaptı.

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bahçeli, "Milletimizin dayanışma hasleti ile aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Türklük nice badireyi atlamıştır. Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı zanneden, Kürşad'ı teröristlerle karıştıran kötünün siyaset zihniyetleri elbette mazimizin itibar ve ihtişamını bilemez, bilse de telaffuz edecek cesareti gösteremez. Bu zihniyet sahiplerinin Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır" dedi.

"Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır" diyen Bahçeli, "Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir aldatma, istismar, hezeyandır" ifadelerini kullandı.