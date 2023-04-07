Çorumlu yurttaş artan et fiyatlarını görmezden geldi: Çok güzel olmuş yemesinler, Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin

Sokak röportajına konuşan vatandaş, kıymanın fiyatının artmasına ilişkin olarak "Çok güzel olmuş yemesinler" dedi.

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Çorumlu yurttaş artan et fiyatlarını görmezden geldi: Çok güzel olmuş yemesinler, Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala yapılan sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ederken ilginç ilginç diyaloglara da sahne oluyor.

Çorum Haber tarafından yapılan röportajda muhabirin "Kıymanın kilosu 300 lira oldu ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren bir vatandaşın “Çok güzel olmuş yemesinler. Ne yapalım yani Allah yine de reisimizi başımızdan eksik etmesin. 300 liralık değil gram alır yerim ama rahatlık isterim, huzur isterim. Allah o donsuzları başımıza getirmesin” sözleri dikkati çekti.

 O anlar kameralara yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

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Seçim 2023
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