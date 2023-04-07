Demirtaş'tan Mahir Akkoyun'a destek: Hepimiz Mahir'iz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hazırladığı çıkartmalar nedeniyle gözaltına alınan Mahir Akkoyun'a destek verdi.

Demirtaş'tan Mahir Akkoyun'a destek: Hepimiz Mahir'iz

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmaları sebebiyle gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun'a destek paylaşımında bulundu.

“Gençlik Devirecek” hareketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu çıkartmalar hazırlayarak marketlerde farklı ürünlerin üzerine yapıştırdı. Etiketlerin üzerinde, “Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” ve “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” yazıldı. Market raflarında hızla yayılan o etiketleri hazırladığını belirten Akkoyun, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurmuştu. Akkoyun, adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Akkoyun'a destek verdi.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Hepimiz Mahir'iz"

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