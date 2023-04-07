Alçı'dan 'ölgün ve heyecansız ortam' yorumu: 'İnce’ye akan bu seçmen seli de neyin nesi'

İktidara yakınlığıyla bilinen HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, “Ölgün, heyecansız bir seçim atmosferi ve Muharrem İnce hadisesi” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Alçı yazısında, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine haftalar kala henüz bir “seçim atmosferi” oluşmadığını öne sürdü. Alçı, "ölgün ve heyecansız" bir ortamın hâkim olduğunu söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında değerlendirmelerde bulunan Alçı, “Eğer CHP’li siyasetçilerin dediği gibi 'Erdoğan gidiyorrrr' heyecanı varsa, Muharrem İnce’ye akan bu seçmen seli de neyin nesi?” sorusunu yöneltti.

Alçı şunları ifade etti:

“Bu ölgün ve heyecansız ortamda 3 ay öncesine kadar yüzde 1 bile almayan Memleket Partisi’nin yüzde 7 barajını geçebilme ihtimali olduğunu son derece itibarlı araştırma şirketleri söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Muharrem İnce’nin yüzde 15’leri zorladığına işaret ediyorlar.

3 ay önce ortada olmayan Memleket Partisi’nin oyu 6’lı Masa’nın dört mensubunu katlayarak aştı hatta İyi Parti ile nerdeyse başa baş gelecek. İnanılmaz bir hadise bu.

Toplumun geniş bir kesimi ya Erdoğan ya Kılıçdaroğlu ikili seçimine büyük bir tepki veriyor. Muharrem İnce olayı da bu tepkinin eseri.”