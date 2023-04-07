AKP heyeti DSP'yi ziyaret etti: DSP'li 74 eski bakan ve vekil Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün DSP’yi ziyaret etti. Bugün de AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, DSP’ye gelerek parti yönetimi ile görüştü.

“KILIÇDAROĞLU’NA DESTEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA BURADAN HAYKIRIYORUZ”

Bu ziyaret üzerine DSP’li 74 eski bakan ve milletvekilleri bir kez daha Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaptı. Alınan kararı 21. Dönem DSP Samsun Milletvekili Tarık Cengiz kamuoyuna duyurdu.

Geçen günlerde DSP’li 51 eski bakan ve milletvekili bugün yayınladıkları bildiri ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini açıklamıştı.

Açıklama şöyle:

“Bugün yaşadığımız gelişmelerden dolayı açıklamamızı yenileme ihtiyacı hissettik. Daha önce 52 tane DSP eski milletvekili ve bakan arkadaşımızın yaptığı açıklamayı bugün 74 eski DSP bakan ve milletvekili arkadaşları olarak yeniden yapmak istiyoruz. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu’na desteğimizi bir kez daha buradan haykırıyoruz. Bugün görüyoruz ki; DSP’nin şu anki yönetimi birkaç sandalye uğruna pazarlıklar yapmaktadır. Bu biz demokratik solcuları, Bülent Ecevit sevdalılarını bizim gibi Bülent Ecevit’e gönül veren, onunla yol yürüyen bütün arkadaşlarımızı derinden yaralamaktadır ama şuna inanıyoruz ki gerçek Ecevit’in yolunda yürüyenler bu seçimlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini sonuna kadar vereceklerdir. Bir kez daha söylüyorum aşağıda isimleri bulunan 74 eski DSP milletvekilleri ve bakanları olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve milletvekilliği genel seçimlerinde Millet İttifakı’nı sonuna kadar destekleme kararı aldık. Bunu tüm kamuoyuyla, Atatürkçülerle, Cumhuriyetçilerle, demokratik solcularla paylaşmak istiyoruz.”

Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasını yapan DSP’lilerin isimleri şöyle:

"Ahmet Güzel, Ahmet Tan, Ayşe Jale Ağırbaş, Akif Serin, Ali Ahmet Ertürk, Ali Arabacı, Ali Günay, Ali Ilıksoy, Ali Tekin, Attila Mutman, Ayşe Gürocak, Bayram Fırat, Dayanıklı, Boray Baycık, Cengiz Güleç, Çetin Bilgir, Edip Özgenç, Emin Kara, Erdal Kesebir, Erol Al, Evliya Parlak, Fadlı Ağaoğlu, Güler Aslan, Hadi Dilekçi, Halil Çalık, Halit Dikmen, Harun Öztürk, Hasan Akyol, Hasan Gemici, Hasan Macit, Hasan Özgöbek, Hikmet Sami Türk, Hüseyin Mert, İhsan Çabuk, İstemihan Talay, Kazım Üstüner, Kemal Vatan, Melda Bayer, Mehmet Çümen, Mehmet Kocabatmaz, Mehmet Yaşar Ünal, Metin Bostancıoğlu, Mustafa İlimen, Mustafa Vural, Mahmut Erdir, M.Tahir Köse, M.Kemal Tuğmaner, Necdet Tekin, Nezire Karakuş, Numan Gültekin, Nural Karagöz, Orhan Ocak, Ömer Üstünkol, Rahmi Sezgin, Ramis Savaş, Saffet Başaran, Sadık Kırbaş, Salih Dayıoğlu, Sancar Sayın, Savaş Yazıcı, Suat Çağlayan, Süleyman Yağız, Şadan Şimşek, Tarık Cengiz, Turhan İmamoğlu, Uluç Gürkan, Yalçın Gürtan, Yavuz Bildik, Yekta Açıkgöz, Ziya Aktaş."

Kaynak: ANKA