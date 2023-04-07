Erdoğan'ın inadı işe yaradı mı? "Şimşek tarafı, çalışmalara başlama durumunun olmadığını söylüyor"

Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde faaliyet gösterdiğini söyledi. Ancak Fatih Altaylı, “Mehmet Şimşek tarafı, çalışmalara başlama durumunun olmadığını söylüyor” diye yazdı.

Erdoğan'ın inadı işe yaradı mı? "Şimşek tarafı, çalışmalara başlama durumunun olmadığını söylüyor"

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere kilitlendi.

Seçimler yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi AKP’den seçmenleri ikna etmeye yönelik yeni hamleler geliyor.

Son olarak eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi’ne davet edilmiş, Erdoğan’la görüşen Şimşek, siyasete girmeyeceğini açıklamıştı.

Şimşek’in batı piyasalarında karşılığı olduğunu düşünen Erdoğan ise, Şimşek’in ekonomi yönetimine dahil olduğunu söylemişti.

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ALTAYLI: ŞİMŞEK KANADI ÇALIŞMAYA BAŞLAMA DURUMU OLMADIĞINI ANLATIYOR

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında, "Bizim bildiğimiz Mehmet Şimşek kendisine önerilen görevi tüm ısrarlara rağmen kabul etmedi ve sağlık gerekçeleri ile reddetti. Ancak yetkili ağızlardan Mehmet Şimşek’in çalışmaya başladığı söyleniyor. Şimşek kanadı ise böyle bir durum olmadığını anlatıyor" dedi.

Altaylı, yazısında, şunları kaydetti:

"Bana ilginç gelen ise bir süre önce Ali Babacan ile aynı kefeye koyularak ağır biçimde suçlanan Mehmet Şimşek’in şimdi neden birdenbire yeniden aranan ve istenen adam olduğu ve koskoca iktidarın neredeyse adamın kapısında yattığı.

Bu iade-i itibarın nedeni, eskilerin deyimiyle, iktidarı buna zorlayan 'Esbabı mücbire' ne! Ekonomi iddia edildiği gibi iyi durumda ve her şey kontrol altında ise Şimşek neye lazım!"

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