Kulis: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Sağlık Bakanı Koca milletvekili adayı olmak istemiyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık, AKP kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı. Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiğini aktardı.

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Kulis: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Sağlık Bakanı Koca milletvekili adayı olmak istemiyor

Siyasi partilerin 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde liste hazırlıkları sürüyor. AKP'nin önümüzdeki günlerde milletvekili aday listesini açıklaması beklenirken, kulislerde çarpıcı bir iddia konuşuluyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Size biraz AK Parti kulisi vereyim" diyerek yaptığı paylaşımında, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın milletvekili aday listesinde yer almak istemediklerini ve bu isteklerini "bildirdiklerini" yazdı.

"Son dakikaya kadar her şey değişebilir" diyen Işık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul 2. Bölge'den, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ise İstanbul 3. Bölge'den aday gösterileceğini yazdı.

Öte yandan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, seçimde aday olmak istemeyen bakanlara, "Hepiniz aday olacaksınız" dediği iddia edilmişti. 

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Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Fahrettin Koca kulis
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