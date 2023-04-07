Kulis: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Sağlık Bakanı Koca milletvekili adayı olmak istemiyor

Siyasi partilerin 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde liste hazırlıkları sürüyor. AKP'nin önümüzdeki günlerde milletvekili aday listesini açıklaması beklenirken, kulislerde çarpıcı bir iddia konuşuluyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Size biraz AK Parti kulisi vereyim" diyerek yaptığı paylaşımında, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın milletvekili aday listesinde yer almak istemediklerini ve bu isteklerini "bildirdiklerini" yazdı.

"Son dakikaya kadar her şey değişebilir" diyen Işık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul 2. Bölge'den, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ise İstanbul 3. Bölge'den aday gösterileceğini yazdı.

Son dakikaya kadar her şey değişebilir ama şu an için planlanan: Bakan Varank Bursa'dan, Bakan Soylu İstanbul 2'nci bölgeden, Gen Bşk Vekili N. Kurtulmuş ve Bakan Mehmet Muş 3'üncü bölgeden aday oluyor. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) April 7, 2023

Öte yandan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, seçimde aday olmak istemeyen bakanlara, "Hepiniz aday olacaksınız" dediği iddia edilmişti.