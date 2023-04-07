Cem Toker: Bu adamlar iktidara gelmeden Türkiye, İslam dünyasına örnek gösteriliyordu

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ülkede özgürlük ve demokrasi olmadığını söyledi.

Toker, paylaşımında şunları söyledi:

Bu adamlar iktidara gelmeden önce Türkiye, İslam Dünyasına örnek gösterilen hür dünya hedefleri olan yarı özgür bir demokrasiydi. Bugün Demokrasi Endeksinde Gana’nın 40, Kenya’nın 27, Tunus’un 18, Fas’ın 8 basamak altında “Özgür Olmayan Ülke” statüsündedir. Bilin de, ona göre,.

DEMOKRASİ ENDEKSİNDE DURUM NE?

Türkiye, Demokrasi Endeksi'nde 2022 yılında 167 ülke arasında 103'üncü sırada yer aldı. 10 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Norveç, 9,81ile listenin zirvesinde bulunuyor. Yunanistan ise "en kayda değer genel iyileşmeyi" gerçekleştirdi.

Raporda "Türkiye'nin demokratik değerleri aşınmaya devam ediyor" başlığı atılırken, ülke "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son on yılda puanında ciddi bir düşüş yaşadı." deniliyor.

BASKI ARTTI

Türkiye'de "demokrasinin ciddi şekilde sınırlandığı" belirtilen raporda "Seçimler genellikle özgür ve adil değil, medya sansüre tabi, hukukun üstünlüğü zayıf ve yolsuzluk yaygın." şeklinde değerlendirme yapılıyor.

'Otoriter rejim' kategorisinin 6 basamak üzerinde yer alan Türkiye'nin ortalama puanı 2012'deki 5,76 seviyesinden 2022'de 1,41 puan düşerek 4,35'e geriledi.

Raporda "Bu düşüş eğilimi cumhurbaşkanının giderek artan otokratik yönetimini yansıtmaktadır." deniliyor.

2022'de seçim yasasının değiştirildiği ve kamu düzeni hakkında "yanlış bilgi yayanlar" için hapis cezası içeren yeni bir dezenformasyon yasasının kabul edildiği hatırlatılan raporda, "Erdoğan, 2022'de medya, muhalefet ve toplumsal muhalefet üzerindeki baskıyı artırdı." ifadesine yer veriliyor.

Listede Türkiye'yi Benin, Nijerya, Fildişi Sahili, Pakistan ve Moritanya takip ediyor.