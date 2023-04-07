O komutandan 'yurtdışı asker sandıkları' uyarısı

Suriye’de görevli askerlerin seçmen kayıtlarının Lefkoşa, İtalya, Almanya gibi yerlerde çıktığına yönelik şikayetler yeni bir tartışmayı beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili Suriye ve sınır hattında görev yapan geçici görevli askerlerin 14 Mayıs’ta oy kullanabilmeleri için yurtdışı seçmen olarak gösterildiği, askerlerin sınır kapıları ve gümrüklerde oy kullanabileceği açıklaması yapılmıştı.

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, söz konusu haberde "Hukukta bunun adı kanuna karşı hiledir. Hülledir ve maalesef yasaldır. Bu seçmenler sahte seçmen değildirler. Yurtiçi seçmen kütükleri kapalı olacağı için de mükerrer oy kullanamazlar. Yurtdışı seçmenler gibi sadece gümrüklerde bir kez oy verebilirler. Bu konu zaten bizim takibimizde olan bir konu.” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİLİ KOMUTAN AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

İYİ Parti’den Ordu milletvekili aday adayı olan emekli Albay Orkun Özeller, gazeteci Müyesser Yıldız'a konu ile ilgili açıklama yaptı. Yıldız'ın kendi adını verdiği sitesinde yayımladığı görüşler şöyle:

“Sınır ötesinde bulunan tüm tugay personelinin seçmen kütüklerini Şırnak’a getirmeleri istenmiş. Ancak daha sonra gelişen durum nedeniyle birliklerinin yerleri değişmesi söz konusu olunca, seçmen kütüklerinin Şırnak değil, Cidde, Lefkoşa, Frankfurt gibi yerlerde olduğunu görmüşler. Bunu araştırırken, yine bana ulaşan rütbeli bir subayımız, ‘Türkiye sınır birliklerinde yurt dışı olmayan yerlerde bile yurt dışı seçmen gözüküyoruz. Biz daha önce listelerimizi tugaya bildirmiştik. Tugaydan gönderilen listeler 6. Kolordu’da birleştirildi ve barış garnizonuna dönecek, hatta terhis olacak asteğmenleri bile yurt dışı seçmen listesine aldılar. Kilis seçim bürosunu aradım, yurt dışı listelerinde oy kullanmanın daha kolay olduğu sözleriyle geçiştirdiler.’ dedi.”

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