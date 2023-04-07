Mustafa Sarıgül’den Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığına sert tepki: İnsanın ar damarı çatlamayacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce’nin adaylığına sert tepki gösterdi. Sarıgül, “İnsanın ar damarı çatlamayacak. Ar damarı çatlayan adam taş olur” ifadelerini kullandı.

Sol, sosyal demokrat çevrelerden gelen ‘Kemal Kılıçdaroğlu’na destek ol, adaylıktan çekil’ telkinlerine kulaklarını tıkayan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye yönelik tepkiler devam ediyor.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıklamasının hemen ardından CHP liderine desteğini açıklayan, dün yapılan görüşmenin ardından da desteğinin altını çizen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün katıldığı Fox TV yayınında Muharrem İnce’yi sert sözlerle eleştirdi.

“HERKES KEMAL BEY’E DESTEK OLMALI”

TV programında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hatırlatılan ve “Kılıçdaroğlu’ndan bakanlık ya da vekillik talebiniz oldu mu?” sorusu yöneltilen Sarıgül, “Şu an kimse kendi istikbalini düşünmemeli. Şu kutuplaşma ortamında herkes Kemal Bey’e destek olmalı” yanıtını verdi.

“İNSANDA AHDE VEFA OLMALI”

TDP lideri Sarıgül, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin uzlaşma girişimlerine karşı adaylık kararına ise, şu sözlerle tepki gösterdi:

“Beni İBB Başkanı adayı kim yaptı? Kılıçdaroğlu yaptı. İnsanda ahde vefa olmalı. Cumhurbaşkanı seçilse ne olacaktı? Onu da aday yaptı. İnsanın ar damarı çatlamayacak. Ar damarı çatlayan adam taş olur. İnce'nin sunacağı 3. seçenek için şu an doğru zaman değil. Muharrem Bey üzülmesin, herkesi sorumluluğunun bilincine davet ediyorum.”