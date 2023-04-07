Ecevit'in DSP'sinin son durumu: Erdoğan'la iş birliğine 'yeşil ışık'

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakallı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile yapılan görüşme sonrası Cumhur İttifakı'na "yeşil ışık" yaktı.

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Ecevit'in DSP'sinin son durumu: Erdoğan'la iş birliğine 'yeşil ışık'

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Önder Aksakallı ile görüştü.

Görüşme sonrası Binali Yıldırım ve Önder Aksakallı açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük sayın DSP Genel Başkanı ve arkadaşlarına ilettik" ifadelerini kullandı.

AKP'YE "YEŞİL IŞIK" YAKTI

Yıldırım'ın ardından konuşan Aksakallı, AKP kurmaylarına ziyaret için teşekkür etti. Aksakallı, bugün saat 14’te başkanlık kurulunun toplanacağını belirtti ve AKP’ye ziyaret yapacaklarını duyurdu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dün ziyaret ettiği Aksakallı şunları söyledi:

"Sayın Yıldırım ve sayın Çelik'e nazik ziyaretleri ve önerileri için teşekkür ediyoruz. TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi, bunun Türk siyasetinde yeni bir dönemin de başlangıcına vesile olacağı görüşümüzü paylaştık. Bugün saat 14.00'te Başkanlık Kurulu'muzu toplantıya çağırdık. Hem dünkü misafirimizin ziyaretini hem de bugünkü ziyaretin kapsamını tartışarak, sonrasın bizi kabul ederlerse (AKP) bir ziyaret yapmayı planlıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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DSP 2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları AKP Kemal Kılıçdaroğlu
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