Siyaset kulislerini hareketlendiren fotoğraf: Yeniden Refahlı isimden Yavuz Ağıralioğlu açıklaması

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu'yla bir araya geldi.

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Siyaset kulislerini hareketlendiren fotoğraf: Yeniden Refahlı isimden Yavuz Ağıralioğlu açıklaması

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu'yla bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güloğlu, Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

Görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Güloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Millet ittifakı ve terör sevicilerin son dönemde yaptığı politikalar ve açıklamalarına karşı milli ve vatansever duruşu ile tepki gösteren vekilimiz, dostum Yavuz Ağıralioğlu  ile bir araya geldik.

Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum."

TWEETİNİ SİLDİ, AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşım tepki çeken Davut Güloğlu, söz konusu paylaşımı silerek yeni bir açıklama yaptı. Güloğlu şunları söyledi:

Kıymetli arkadaşlar, Dün akşam bir iftar yemeğinde; vekilimiz ve arkadaşım @yavuzagiraliog
ile bir araya geldik. Gördüm ki; hemen siyasi bir sebep arayanlar olmuş. Sadece arkadaşımla iftar yaptım. Buna başka bir isim koymak isteyenleri anlayamıyorum. Ayıptır..

Siyaset kulislerini hareketlendiren fotoğraf: Yeniden Refahlı isimden Yavuz Ağıralioğlu açıklaması - Resim : 1

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