Erdoğan, Demirtaş için yargıya talimat vermişti: ‘İddianame sarayda yazıldı, mütalaa da benzer yerden gelecek gibi duruyor’

22 aydır, yani yaklaşık iki yıldır devam eden Kobanê Davası’na basının ve kamuoyunun ilgisi her geçen gün azalsa da dava sonuçları itibariyle Türkiye hukuk ve siyaset tarihinde yerini aldı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Nisan’da 24 TV, 360 TV ve TV4 ortak yayınında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin "Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek sonrası yapacağı iş bu ülkeyi terör örgütünün ajandaları içine sokmaktır. Demirtaş hüküm giymesi gerekenden henüz hükmünü almadı. 4 yıl 8 ay gibi bir süreci yaşıyor. Asıl hüküm giydiğinde o zaman bunları konuşamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Davanın 7-8-9 Şubat’ta görülmesi gereken duruşmasında savcı mütalaasını verecek yani dosyaya ilişkin son sözünü söyleyecekti. Ancak Maraş merkezli depremler nedeniyle sanık avukatları müvekkillerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini, bu nedenle duruşmaya katılamadıklarını ileri sürerek, duruşmanın 6 Nisan'dan sonraki bir güne ertelenmesini talep etmişti.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI VE 12 NİSAN’DA GÖRÜLECEK DURUŞMA

Kobanê Davası Avukatları için 12 Nisan'da görülecek duruşma öncesinde Erdoğan’ın açıklamaları mahkemenin tutumuna ilişkin bir öngörü veriyor.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem eş genel başkanları, merkez yürütme kurulu (MYK) üyeleri ve mevcut yöneticilerinin yargılandığı Kobanê Davası, Ankara merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülüyor.

IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protestolar gerekçe gösterilerek açılan davada, 18’i tutuklu 108 kişi yargılanıyor.

Dava avukatları, önümüzdeki günlerde davayla ilgili gelişmelerin, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) devam eden HDP’nin kapatılmasına ilişkin davayı da etkileyeceğini düşünseler de mütalaanın etkisinin olmayacağı görüşündeler. Avukatlar, halihazırdaki iddianamenin zaten kullanıldığı görüşündeler.

‘MAHKEMENİN, SEÇİM AJANDASINA PARALEL GİDEN BİR PLANI VAR’

Kobanê Davası Avukatlarından Kenan Maçoğlu, şu aşamada mütalaa verilmesinin hukuken mümkün olmadığını söyleyerek, mahkemenin seçim ajandasına bağlı hareket ettiğini ve hükümetin davayı seçim kampanyası olarak kullanabileceğine dikkat çekti:

“Daha savunmalar bitmedi. Kovuşturmanın genişletilmesi talepleri alınmadı. Fakat ilginç bir şekilde mütalaa almaya çalışıyorlar. İktidardan gelen açıklamalar da göz önüne alındığında, mahkemenin belli ki seçim ajandası doğrultusunda bir planı var. Şu aşamada kararı yetiştirmeleri mümkün değil ama mütalaa vererek, siyasetçilerin hepsine ceza isteme suretiyle bir algı yaratmaya çalışabilirler.”

‘İDDİANAME SARAYDA YAZILDI, MÜTALAA DA SARAY DA YAZILACAK GİBİ DURUYOR’

Kobanê Davası Avukatlarından Veysi Eski de Erdoğan’ın açıklamalarını hatırlatarak “Anladığım kadarıyla önümüzdeki hafta görülecek duruşmayı bir şekilde seçim sürecinde kullanmak isteyecekler. İddianame zaten sarayda yazıldı. Mütalaa da aynı şekilde yazılacak gibi duruyor” sözlerini kullandı.

Avukat Eski, “Kobanê Davası, Kobanê olaylarında hayatını kaybeden HDP’lilerin HDP Genel Merkezi’nden atılan twit nedeniyle öldürüldüğü gibi absürt bir temel üzerine oturtulmuştur” diyor ve eninde sonunda yargılanan siyasetçilerin beraat edeceğine vurgu yapıyor:

“Mahkeme, beş müvekkilimizin savunması alınmadan bir anda savunmaları keserek dosyayı esas hakkındaki mütalaa için savcılığa gönderdi. Müvekkillerimize yönelik suçlamaların nereden geldiğini kamuoyu biliyor. Müvekkillerimiz halkın nezdinde beraat etmiş kişiler. Uluslararası hukuk nezdinde de bu böyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Büyük Daire kararı ile bu tezimizi doğrulamaktadır. Eninde sonunda beraat edecekler.”

Kaynak: Gerçek Gündem