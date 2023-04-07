MHP, aday listesini YSK'ya teslim etti

MHP’nin adaylık listelerinin açıklamasının ardından o liste YSK’ya teslim edildi.

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MHP, aday listesini YSK'ya teslim etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), lideri Devlet Bahçeli’nin 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili genel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararının ardından, aday listesini kamuoyuna açıkladı.

Listenin açıklanmasının ardından MHP genel kurulu listeyi YSK’ya teslim etti. Aday listesini teslim etmek üzere YSK'ya gelen isimler arasında Semih Yalçın ve Fethi Yıldız yer aldı.

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FETİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28'nci dönem milletvekili genel seçiminde miletvekili adaylarımızın listesini genel başkan yardımcımız Semih Yalçın bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibariyle ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartı taşımaktadır." dedi.

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Yıldız, "Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması Cumhur İttifakının yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendi var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan, demokrasimizi dejanere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir" diye konuştu. 

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