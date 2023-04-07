Menzil Cemaati'ne yakın AKP'li ismin adaylık oyunu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne vekaleten bakan Mehmet Demircioğlu'nun milletvekili adayı olmak için 16 Mart Perşembe günü değil 5 Nisan’da geriye dönük tarih ile istifa ettiği iddia edildi. Demirci'nin isminin listeye sonradan sokulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Yurt Gazetesi'nde yer alan habere göre eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yakın görevde bulunan ve Sağlık Bakanlığı Müstakil İnşaat Onarım ve Yatırım Başkanlığı'na kararname ile atanan Mehmet Demircioğlu, Akdağ’ın bakanlıktan ayrılmasının ardından menzilcilere yakınlığı ile bilinen AKP'li Mahir Ünal’ın başdanışmanı oldu.

TEPKİ YAĞDI

Son bir yıldır da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne vekalet eden Demircioğlu'nun milletvekili aday adayı olmak için getirilen istifa şartını yerine getirdiği halde görevine gidip gelmeye devam ettiği ve kesin listelerin açıklanmasına kısa bir süre kala isminin listeye sokulmaya çalışıldığı iddia edildi. Aday adayı olan diğer 127 isim bu durumu kabul etmediklerini ifade ederek tepki gösterdi.

DİKKAT ÇEKEN İSTİFA SÜRECİ

Öte yandan Mehmet Demircioğlu’nun YSK’nın milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa tarihi olan 16 Mart Perşembe günü değil 5 Nisan’da geriye dönük tarih ile istifa ettiği de öne sürüldü.

BAKAN YANIK'IN YANINDA YER ALDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 21 Mart tarihli Facebook paylaşımında 16 Mart tarihinde milletvekili aday adaylığı için istifa etmesi gereken Mehmet Demircioğlu’nun da yer alması dikkat çekti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan partiye yakın kaynaklar, "Maalesef FETÖ’vari oyunlar devam ediyor. Yüzü aşkın insanın aday adayı olarak müracaat ettiği, para yatırıp temayül yoklamalarına katıldığı, evlerinden barklarından ayrılarak günlerce aday olmak için çalıştığı bir ortamda, menzil tarikatı, kendisine yakın olan Demircioğlu’nun hiç bu işlere sokmadan, ismini bile dile getirmeden arka kapıdan listeye yerleştirme girişiminde bulundu." dedi.

"AKP'YE, CUMHURBAŞKANI'NA BİR KOMPLO"

AKP’li bazı bürokratlar ise konuyla ilgili olarak "Bu AK Parti’ye, Cumhurbaşkanı’na yapılan bir komplodur. Bunların FETÖ oyunlarından ders alınmadığını göstermektedir" değerlendirmesinde bulundular.

"ONURUMUZU ŞEREFİMİZİ KİM KORUYACAK"

Erzurum’da milletvekili adayı olmak için aday adayı olan 127 isim, Demircioğlu’nun adaylık liste süresinin dolmasına rağmen ve istifasının anlaşılmaması için her gün eski çalıştığı kuruma gitmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Eğer listeler böyle yapılıyorsa bizim onurumuzu ve şerefimizi kim koruyacak. Ve böyle bir isim bu oyunlarla aday olursa yarın bu milleti nasıl temsil edecek?"