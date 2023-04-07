Teklif Kılıçdaroğlu'ndan: Altılı Masa'da 'ortak' arayış

Seçimde daha fazla milletvekili elde edebilmek için Cumhur ile Emek ve Özgürlük ittifaklarında üzerinde çalışılan ancak uzlaşılamayan “ortak listenin Millet İttifakı’nın da gündeminde olduğu” iddia edildi.

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listelerinin YSK’ye tesliminde son 3 güne girilirken başkentte ittifaklar içindeki “liste görüşmeleri” hızlandı. Yeni Seçim Yasası’yla birlikte 14 Mayıs’ta uygulanacak olan seçim sisteminde, ittifaklar parlamentoda daha fazla milletvekiliyle temsil edilmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda “seçime ortak listeyle girilmesinin sağlayacağı avantajlara” dikkat çekiliyor. Söz konusu yöntemle “parlamentoda elde edilecek koltuk sayısının artacağına” dikkat çekiliyor.

AKŞENER YANAŞMADI

Cumhur İttifakı’ndaki 4’lü ortak liste arayışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin karşı çıkması sonucu rafa kalktı. Emek ve Özgürlük İttifakı’nda da Türkiye İşçi Partisi’nin kendi logosuyla seçime girme kararı üzerine ortak liste yapılamadı. “İttifak içi ittifak” seçeneğinden sonuç alamayan, bazı illerde CHP ile İYİ Parti arasında “fermuar listede” uzlaşan ve “5’li ortak liste” için görüşmeleri sürdüren Millet İttifakı’nda ise “6’lı liste olasılığına yönelik çabanın sürdüğü” iddia ediliyor. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre kulislerde, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptığı telefon görüşmesinde ‘6’lı ortak liste’ teklifinde bulunduğu, ancak Akşener’in bu teklife sıcak bakmadığı” iddia ediliyor.

CHP kaynakları, “6’lı ortak liste seçeneğinin hâlâ masada olduğunu” belirterek, “Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle cumhurbaşkanlığı adaylıklarının kesinleşmesine karşın yürütülmeye çalışılan uzlaşı arayışına” dikkat çekiyor. “Siyasette 3 günün çok uzun bir zaman dilimi olduğunu” kaydeden kaynaklar, “6’lı ortak liste konusunda iki lider uzlaşamamış olsa dahi CHP ile İYİ Partili kurmaylar arasında bu konuda görüşmelerin yapılabiliyor olabileceğini” kaydediyor. Kaynaklar, “9 Nisan Pazar günü, saat 17.00’ye dek listelere ilişkin her türlü gelişmenin yaşanabileceğinin” altını çiziyor.

SICAK BAKMADILAR

6’lı masa kurmayları, “Millet İttifakı’nın seçime ortak listeyle girmesi seçeneğinin tamamen rafa kalkmadığını” belirtiyor. Kurmaylar, “Ortak liste önerisi gerçekleşmesi zor da olsa mantık açısından en uygunu” değerlendirmesini yapıyor. Ancak “İYİ Parti’nin bazı illerde yaptığı temayül yoklaması nedeniyle bu öneriye sıcak bakmadığına” dikkat çekiliyor.