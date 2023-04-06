MHP'de kimler yeniden aday gösterildi, kimlerin üstü çizildi?
Milliyetçi Hareket Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde aday gösterdiği isimleri açıklarken; hangi milletvekillerinin üstünün çizildiği merak konusu oldu.
14 Mayıs seçimlerine ilişkin YSK'ya iletilecek milletvekilleri listeleri için takvimin sonuna yaklaşılırken; aday listesini açıklayan ilk parti Milliyetçi Hareket Partisi oldu.
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de aday gösterildiği listede hangi milletvekillerinin üstünün çizildiği hangilerinin yeniden aday gösterildiği merak konusu oldu.
ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER
Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Kara ve Mersin Milletvekili Baki Şimşek yeniden aday gösterilmedi.
Yeniden aday gösterilenler ise şöyle:
Muharrem VARLI - Adana
Mehmet TAYTAK - Afyonkarahisar
Ramazan KAŞLI - Aksaray
Erkan HABERAL - Ankara
Mevlüt KARAKAYA - Ankara
Nevin TAŞLIÇAY - Ankara
Sadir DURMAZ - Ankara
Yaşar YILDIRIM - Ankara
Abdurrahman BAŞKAN - Antalya
İsmet BÜYÜKATAMAN - Bursa
Ümit YILMAZ - Düzce
Kamil AYDIN - Erzurum
Ali Muhittin TAŞDOĞAN - Gaziantep
Sermet ATAY - Gaziantep
Lütfi KAŞIKÇI - Hatay
Yaşar KARADAĞ - Iğdır
Arzu ERDEM - İstanbul
Celal ADAN - İstanbul
Cemal ÇETİN - İstanbul
Edip Semih YALÇIN - İstanbul
Feti YILDIZ - İstanbul
Hayati ARKAZ - İstanbul
İsmail Faruk AKSU - İstanbul
İzzet Ulvi YÖNTER - İstanbul
Memet Bülent KARATAŞ - İstanbul
Hasan KALYONCU - İzmir
Tamer OSMANAĞAOĞLU - İzmir
İsmail ÖZDEMİR - Kayseri
Mustafa Baki ERSOY - Kayseri
Halil ÖZTÜRK - Kırıkkale
Saffet SANCAKLI - Kocaeli
Mustafa KALAYCI - Konya
Ahmet ERBAŞ - Kütahya
Mehmet Celal FENDOĞLU - Malatya
Erkan AKÇAY - Manisa
Olcay KILAVUZ - Mersin
Devlet BAHÇELİ - Osmaniye
Muhammed Levent BÜLBÜL - Sakarya
Ahmet ÖZYÜREK - Sivas
İbrahim ÖZYAVUZ - Şanlıurfa
Yücel BULUT - Tokat
İbrahim Ethem SEDEF - Yozgat