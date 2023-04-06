MHP'de kimler yeniden aday gösterildi, kimlerin üstü çizildi?

Milliyetçi Hareket Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde aday gösterdiği isimleri açıklarken; hangi milletvekillerinin üstünün çizildiği merak konusu oldu.

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MHP'de kimler yeniden aday gösterildi, kimlerin üstü çizildi?

14 Mayıs seçimlerine ilişkin YSK'ya iletilecek milletvekilleri listeleri için takvimin sonuna yaklaşılırken; aday listesini açıklayan ilk parti Milliyetçi Hareket Partisi oldu. 

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Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de aday gösterildiği listede hangi milletvekillerinin üstünün çizildiği hangilerinin yeniden aday gösterildiği merak konusu oldu. 

ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER

Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Kara ve Mersin Milletvekili Baki Şimşek yeniden aday gösterilmedi.

Yeniden aday gösterilenler ise şöyle:

Muharrem VARLI - Adana

Mehmet TAYTAK - Afyonkarahisar

Ramazan KAŞLI - Aksaray

Erkan HABERAL - Ankara

Mevlüt KARAKAYA - Ankara

Nevin TAŞLIÇAY - Ankara

Sadir DURMAZ - Ankara

Yaşar YILDIRIM - Ankara

Abdurrahman BAŞKAN - Antalya

İsmet BÜYÜKATAMAN - Bursa

Ümit YILMAZ - Düzce

Kamil AYDIN - Erzurum

Ali Muhittin TAŞDOĞAN - Gaziantep

Sermet ATAY - Gaziantep

Lütfi KAŞIKÇI - Hatay

Yaşar KARADAĞ - Iğdır

Arzu ERDEM - İstanbul

Celal ADAN - İstanbul

Cemal ÇETİN - İstanbul

Edip Semih YALÇIN - İstanbul

Feti YILDIZ - İstanbul

Hayati ARKAZ - İstanbul

İsmail Faruk AKSU - İstanbul

İzzet Ulvi YÖNTER - İstanbul

Memet Bülent KARATAŞ - İstanbul

Hasan KALYONCU - İzmir

Tamer OSMANAĞAOĞLU - İzmir

İsmail ÖZDEMİR - Kayseri

Mustafa Baki ERSOY - Kayseri

Halil ÖZTÜRK - Kırıkkale

Saffet SANCAKLI - Kocaeli

Mustafa KALAYCI - Konya

Ahmet ERBAŞ - Kütahya

Mehmet Celal FENDOĞLU - Malatya

Erkan AKÇAY - Manisa

Olcay KILAVUZ - Mersin

Devlet BAHÇELİ - Osmaniye 

Muhammed Levent BÜLBÜL - Sakarya

Ahmet ÖZYÜREK - Sivas

İbrahim ÖZYAVUZ - Şanlıurfa

Yücel BULUT - Tokat

İbrahim Ethem SEDEF - Yozgat

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