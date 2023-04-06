Gazeteci Umur Talu, TİP'den milletvekili adayı oldu

Gazeteci Umur Talu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yönetiminden gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Kararı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu.

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Gazeteci Umur Talu, TİP'den milletvekili adayı oldu

Gazeteci Umur Talu, 14 Mayıs seçimlerine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında kendi listesiyle girecek olan TİP'in milletvekili adaylığı teklifini olumlu yanıt verdi.

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'HER ZAMAN HAKSIZLIĞI UĞRAYANIN YANINDA'

Talu'nun kararını, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Basın dünyamızın önemli ismi, her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olan sevgili Umur Talu, milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyorum.Özgür bir basın için mücadelemizi mutlaka kazanacağız."

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Türkiye İşçi Partisi - TİP
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