TBMM seçim sonrasına kadar tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

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TBMM seçim sonrasına kadar tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 27'nci yasama dönemi mesaisini tamamladı. Meclis, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tatile girdi.

Genel Kurul, son çalışma gününde Amasra'daki maden kazasını araştıran komisyonun raporunu görüştü.

RTÜK ÜYESİ BELİRLENDİ

RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun boş üyelikleri için seçim yapıldı.  Siyasi partilerin grup başkan vekilleri Genel Kurul'da son mesajlarını verdi.

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27'nci yasama döneminde, Meclis tarihinde ilk kez 6 yasama yılı boyunca çalışıldı.
300'ü aşkın kanun teklifi yasalaştı.

EYT'lilerden sözleşmeli personele, bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesinden seçim barajının düşürülmesine kadar pek çok önemli düzenleme için yoğun mesai yürütüldü.

SEÇİMLERDEN SONRAKİ ÜÇÜNCÜ GÜN TOPLANACAK

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından,, 28'nci dönem parlamentosu oluşacak.
Meclis Genel Kurulu, YSK'nın seçim sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3'üncü gün toplanacak. 

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TBMM Seçim 2023
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