Bakanlıktan halkı mağdur eden talimat: Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Esenboğa Havalimanı'na alınmadı

GERÇEK GÜNDEM /

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan BelkoAir firmasının ihale süresinin dolması ve hizmet vermeyecek olması nedeniyle harekete geçti.

EGO Genel Müdürlüğü; 5 Nisan (dün) gece saatleri itibarıyla AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı güzergâhında 442 hat numaralı otobüslerle yaklaşık yüzde 50 uygun ücretle 20 TL’ye hizmet vermeye başladı.

BÜYÜKŞEHİR ENGELLENİYOR, HALK MAĞDUR OLUYOR

Süreç devam ederken, EGO’nun mevzuat açısından hiçbir engeli olmamasına rağmen vatandaşın iniş-biniş noktalarının belli olması ve kaos yaşanmaması adına yer tahsisi talepli resmi yazılarına Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü cevap vermedi. Yüzde 50 daha ucuz ücretle taşımacılık yapan EGO araçlarının seferleri, havalimanına giriş izni olmadığı öne sürülerek engellendi. Mağdur olan vatandaş ise yürüyerek havalimanına ulaşmaya çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Ankara halkının mağdur olmaması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve BelkoAir’in kanunsuz taşımacılığını sonlandıracaklarını belirtti.

"ULAŞTIRMA BAKANI'NIN BU TUHAF KARARDAN GERİ DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

CHP'li Özgür Özel; "Vatandaş şimdi yağmurun altında, elinde valizi zulüm çekiyor? Neden? Buradan birisi para kazansın diye. Ankara Büyükşehir kamu hizmeti veriyor. Normal taşıma ücreti fiyatına havaalanına gitme imkanı veriyor. Bu dar zamanda buna izin vermiyorlar. Ulaştırma Bakanı'na ulaşılmasını ve Ulaştırma Bakanı'nın bu tuhaf karardan geri dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

CHP'li Özgür Özel'in konu ile ilgili açıklamaları şöyle oldu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralı vatandaşların havaalanına taşınması için zamanında bir ihale açmış. BelkoAir diye bir şirket almış, 10 yıldır taşımış. Yandaş bir şirket. Orasına girmeyeyim. Kimin olduğuna da girmeyeyim. 10 yıl önce ihaleyi verenden alanın kim olduğuna herkes biliyor. Bitmiş ihale.

Şehir otobüsleri UKOME kararıyla havaalanına gidiyor. vatandaşı şehir otobüsü fiyatına havaalanına götürüyor. Ulaştırma Bakanlığı, şehir otobüslerini havaalanının girişinde durduruyor BelkoAir'in sözleşmesi bitti diye. BelkoAir'in araçları bambaşka. Bunlar Ankara Büyükşehir'in şehir otobüsleri. Havaalanına sokmuyor.

Vatandaş şimdi yağmurun altında, elinde valizi zulüm çekiyor? Neden? Buradan birisi para kazansın diye. Ankara Büyükşehir kamu hizmeti veriyor. Normal taşıma ücreti fiyatına havaalanına gitme imkanı veriyor. Bu dar zamanda buna izin vermiyorlar. Ulaştırma Bakanı'na ulaşılmasını ve Ulaştırma Bakanı'nın bu tuhaf karardan geri dönmesini bekliyoruz. Vatandaşımıza da bu zam ve zulüm iktidarını BelkoAir'in anlaşması bitince artık 'belediye bedavaya taşısın' anlayışına direnen bu kafayı şikayet ediyoruz.