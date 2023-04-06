Millet İttifakı'nın liderleri aday listelerine son şeklini verecek

Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin liderleri milletvekilliği seçimlerindeki aday listeleri için hafta sonu bir araya gelecek.

Son Güncelleme:
Millet İttifakı'nın liderleri aday listelerine son şeklini verecek

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerine günler kala partilerin aday listeleri trafiği de hızlandı.

'CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler devam ediyor, ilginç bir yöntem deneniyor''CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler devam ediyor, ilginç bir yöntem deneniyor'Gündem

LİDERLER ADAY LİSTELERİ İÇİN BULUŞACAK

Millet İttifakı'nı oluşturan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti'nin liderleri hafta sonu liste üzerinde çalışacaklar ve listelere son şeklini verecek.

Erdoğan'ın istediği olmadı: Cumhur İttifakı'nda liste kriziErdoğan'ın istediği olmadı: Cumhur İttifakı'nda liste kriziSeçim

4 PARTİ CHP LİSTELERİNDEN GİRECEK

Bugün basına yansıyan haberlere göre, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti CHP listelerinden seçimlere girecek. 

FERMUAR SİSTEMİ GENİŞLİYOR

İYİ Parti ve CHP'nin üzerinde çalıştığı fermuar sisteminin de genişlediği belirtiliyor. 

Gelen bilgilere göre, iki parti 15 ilde ortak liste çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı.

ÇEKİLME BAŞVURUSU YAPILMADI

Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı üyesi siyasi partilerden hiçbiri bugün saat 17.00 itibariyle YSK'ya çekilme başvurusu yapmadı. Ancak fiilen 9 Nisan saat 17.00'ye kadar milletvekili listesini YSK'ya sunmayan siyasi parti oy pusulasından düşürülecek.

Etiketler
Seçim 2023 Millet İttifakı
Son Güncelleme:
En inatçı kirleri bile silip atıyor! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme En inatçı kirleri bile silip atıyor! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme
EMEP'ten, 'Emek ve Özgürlük İttifakı' kararı EMEP'ten, 'Emek ve Özgürlük İttifakı' kararı
Meclis'in son gününde AKP'nin 'basın özgürlüğü' karnesi sıralandı Meclis'in son gününde AKP'nin 'basın özgürlüğü' karnesi sıralandı
Nohuttaki tehlike.. Yanlış pişirince zehirleyebiliyor.. Dikkat etmiyorduk. Nohuttaki tehlike.. Yanlış pişirince zehirleyebiliyor.. Dikkat etmiyorduk.
ÇOK OKUNANLAR
Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor Son anket: İkinci turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor
İktidara yakın şirketten 4 adaylı cumhurbaşkanlığı anketi: İşte nisan ayında adayların oy oranları İktidara yakın şirketten 4 adaylı cumhurbaşkanlığı anketi: İşte nisan ayında adayların oy oranları
Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Bekir Ağırdır kritik oranı açıklayıp uyardı: 'Seçim ikinci tura kalır' Bekir Ağırdır kritik oranı açıklayıp uyardı: 'Seçim ikinci tura kalır'
Dünyaca ünlü banka tarih verdi: Dolar 36 liraya yükselebilir! Dünyaca ünlü banka tarih verdi: Dolar 36 liraya yükselebilir!