'CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler devam ediyor, ilginç bir yöntem deneniyor'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, milletvekili aday listeleriyle ilgili olarak Millet İttifakı'nın iki bileşeni CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

"Aktarıldığına göre ilginç bir yöntem deneniyor. Önce ittifak yapılması gereken iller belirleniyor, ardından burada iki partinin adaylarının durumuna bakılıyor ve birbirlerinin lehine çekilip çekilmeyeceği sorgulanıyor" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Bitlis'te yaşandığı gibi adaylardan biri diğerinin lehine çekilmeyi kabul ederse, lehine çekilen adayın partisinin listesinden sandığa gidiliyor. Bitlis'te de böyle oldu ve diğer adaylar İYİ Parti adayı eski Bakan Safter Gaydalı'nın lehine çekilince, bu ilde İYİ Parti listesinden seçime ortak girilmesi konusunda uzlaşıldı.

Aktarıldığına göre Van (CHP), Malatya (CHP), Hakkari (CHP), Bartın (CHP), Tunceli (CHP), Bingöl (CHP), Muş (CHP),

Çorum (İYİ), Yozgat (İYİ), Adıyaman (İYİ), Gümüşhane (İYİ), Bayburt (İYİ), Çankırı (İYİ), Aksaray (İYİ), Bitlis (İYİ) illerinde de benzer uzlaşı üzerinde çalışılıyor.

CHP ve İYİ Parti arasındaki toplam uzlaşılan il sayısının 14-16 arasında değişebileceğine, liderlerin kararına göre de artış olma ihtimaline vurgu yapılıyor."

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