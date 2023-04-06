Son anketin ardından dikkat çeken yorum: 'Erdoğan bu tabloyu okuyorsa yapacağı şey belli'

Gazeteci Barış Terkoğlu, Yöneylem Araştırma'nın anketiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Bu tabloyu Erdoğan okuyorsa yapacağı şey belli. Kaybetmektense seçimi ikinci tura bırakacak imkanları sağlamak" dedi.

Son Güncelleme:
Son anketin ardından dikkat çeken yorum: 'Erdoğan bu tabloyu okuyorsa yapacağı şey belli'

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Yöneylem Araştırma'nın cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin mart ayında yaptığı anketin sonuçlarını değerlendirdi. 

Söz konusu saha çalışmasında "14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şöyle şekilleniyordu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.4,

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.6,

Muharrem İnce: Yüzde 9.1, 

Sinan Oğan: Yüzde 2.9.

İkinci turda ise ana muhalefet partisi liderinin, mevcut cumhurbaşkanına karşı yüzde 55.1'le zafere ulaştığı görülüyordu.

'ERDOĞAN BU TABLOYU OKUYORSA YAPACAĞI ŞEY BELLİ'

Terkoğlu, seçime 38 gün kaldığını ve hiçbir şeyin bitmediğini belirterek "Aksine, belki de yeni başlıyor" görüşünü dile getirdi: 

"Bu tabloyu Erdoğan okuyorsa yapacağı şey belli. Kaybetmektense seçimi ikinci tura bırakacak imkânları sağlamak, Meclis’teki olası kazanımlarını ikinci tur için kullanmak. Kararsızları kimi rıza kimi sopayla ikna ederken, muhalefeti parçalamak, dağıtmak, sandığa küstürmek. Bunun için, elindeki devlet gücünden de toplumda kanaat oluşturabilecek kimi isimlerden de faydalanmak...

İYİ Parti'ye saplanan kurşunları da Kılıçdaroğlu'nun ayağının altındaki seccadeyi de muhalefet içinde kırılma yaratacak kalemleri de kavganın parçası yapmak. Özcesi, 'Erdoğan Gitsin Partisini' amaçsız, hedefsiz, hareketsiz bırakmak. Toplumdaki baskın eğilimin sandıkta sonuç vermesini engellemek."

Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyorSon anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyorSeçim
Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP anket Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisine yeni transfer! Ferit resmen yok olacak.. Yalı Çapkını dizisine yeni transfer! Ferit resmen yok olacak..
Kulislerde yeni gündem 'muhalif görünümlü gazeteciler': 'Güçlü bilgi ve tahminler var' Kulislerde yeni gündem: 'Muhalif görünümlü gazeteciler'
Sedat Peker sessizliğini bozdu: Önce retweet etti, sonra sildi Sedat Peker sessizliğini bozdu: Önce retweet etti, sonra sildi
Ünlü şef çıtır çıtır patates kızartmasının sırrını paylaştı! Sırrı yağda değilmiş.. Ünlü şef çıtır çıtır patates kızartmasının sırrını paylaştı! Sırrı yağda değilmiş..
ÇOK OKUNANLAR
Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor Son anket: İkinci turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor
Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış Fatih Portakal, İzmir'e neden gittiğini açıkladı: Silah alıp korumayla dolaşmış
Başvuru yapanlar dikkat: Binlerce EYT'linin emekliliği bozulabilir! Başvuru yapanlar dikkat: Binlerce EYT'linin emekliliği bozulabilir!
'Ağır yaptırımlar yolda' diyerek duyurdu: O yıldan önce inşa edilen konutlara kötü haber! 'Ağır yaptırımlar yolda' diyerek duyurdu: O yıldan önce inşa edilen konutlara kötü haber!