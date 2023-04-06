Kulislerde yeni gündem 'muhalif görünümlü gazeteciler': 'Güçlü bilgi ve tahminler var'

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, Ankara kulislerinin önceki seçimlere oranla çok daha hareketli olduğunu söyledi.

Bunun sadece muhalefet partilerinin genel merkezlerinin kalabalıklığından kaynaklanmadığını dile getiren Tahincioğlu, son dönemde gündeme gelen 'muhalif görünümlü gazeteciler' tartışmasını köşesine taşıdı:

"Uzun yıllar iktidar ne yaparsa alkışlayan bir kesimin hâli ortada. Bunlardan bir bölümü görece 'ilkeli' tutumunu sürdürüyor. Bir bölümü ise yeni dönemde de etkin olmak peşinde. Onların da kim olduğu iyi biliniyor. Ancak geçtiğimiz günlerde gündeme gelen önemli bir başlık daha var. 'Muhalif' görünümlü gazeteciler.

Gazetecinin yandaşı, muhalifi olmaz ve olmamalıdır elbette ama Türkiye'de hatlar artık iyice keskinleştiği için gazeteciler de kendileri istemese de bu şekilde kategorize ediliyor. Bir bölümü ise böyle anılmak konusunda gönüllü.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun 'Yalı Partisi' haberi ile başlayan, gazeteci Fatih Altaylı'nın 'muhalif medyadaki köstebekler' yazısı ile devam eden tartışmanın yankıları büyük. Ankara'da Yalı Partisi'ndeki 'diğer gazetecilerin' kim olduğu, Altaylı'nın kimleri kastettiği konuşuluyor, siyasiler bu konuda tahminlerde bulunuyor. Kesin olan bu gazetecilerin varlığı…

Güçlü bilgiler ve tahminler de var. Ve elbette o gazetecilerin görünmeme çabaları da… Seçimi muhalefetin kazanması halinde konumlarını güçlendirecek, kaybetmesi durumunda ikili oynamaya devam edecek bu gazetecilerin 'kazan-kazan' odaklı oyunları ne kadar sürebilecek, bu dönemi de atlatabilecekler mi, göreceğiz. (...)"