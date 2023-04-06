Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor
Yöneylem Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye oy verenler, ilk turun kaderini belirliyor. İkinci turda CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 10 puan farkla zafere ulaşıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 1.5 ayın kaldığı Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin açıkladığı anketlere çevrildi. Bu kapsamda Yöneylem Araştırma'nın son saha çalışmasının sonuçları, kamuoyu ile paylaşıldı.
(Söz konusu 'Mart 2023' araştırması, 27 il, 26 istatistiki bölgede 2655 panelistle gerçekleştirildi)
Buna göre katılımcıların yüzde 56.6'sı, "Türkiye nasıl yönetilmektedir?" sorusuna "Kötü yönetiliyor" yanıtını verdi.
'Ne iyi ne kötü yönetiliyor': Yüzde 9
'İyi yönetiliyor': Yüzde 33.6
'Bilmiyorum': Yüzde 0.8
'ASLA ERDOĞAN'A OY VERMEM' DİYENLERİN ORANI: YÜZDE 54.7
Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da "Erdoğan'a oy verir misiniz?" oldu. "Asla" diyenlerin oranı yüzde 54.7 olarak belirlenirken, "kesinlikle" yanıtını verenler yüzde 37.9'da kaldı.
Yöneylem, bahse konu araştırmasında mevcut cumhurbaşkanı adaylarına yönelik desteği de sorguladı.