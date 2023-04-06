Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor

'ASLA ERDOĞAN'A OY VERMEM' DİYENLERİN ORANI: YÜZDE 54.7

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da "Erdoğan'a oy verir misiniz?" oldu. "Asla" diyenlerin oranı yüzde 54.7 olarak belirlenirken, "kesinlikle" yanıtını verenler yüzde 37.9'da kaldı.