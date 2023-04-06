Erdoğan ve Bahçeli uzlaşamadı: Ortak liste reddedildi

Kulislere göre Erdoğan, “AKP’nin iktidar partisi olduğu bazı illerde aday göstermemesi gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi.

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Erdoğan ve Bahçeli uzlaşamadı: Ortak liste reddedildi

AKP’de Osmaniye, Iğdır, Çanakkale gibi illerde MHP ile “birliktelik sağlanabilir mi” değerlendirmesi yapılıyordu. AKP’li kurmayların çalıştığı formüle hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “ret geldiği” belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan kulis haberine göre, aralarında Osmaniye, Iğdır, Çanakkale gibi illerin de yer aldığı 19 ilde “MHP’nin aday çıkarmayarak, AKP’li isimleri, bazı illerde ise AKP’nin aday çıkarmayarak MHP’li isimleri destekleyebileceği” ileri sürülmüştü. Ancak AKP’nin, MHP ile yürüttüğü çalışma ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den “ret kararının” geldiği belirtiliyor.

Erdoğan’ın, “AKP’nin iktidar partisi olduğu, bazı illerde aday göstermemesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağı” gerekçesiyle, Bahçeli’nin ise “MHP’nin siyasi geçmişi ve birikimi ile partinin üç hilale oy veren seçmen yapısı” gerekçesiyle “bu çalışmaya ret kararı verdiği” ileri sürülüyor.

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