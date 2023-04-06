Erdoğan'ın istediği olmadı: Cumhur İttifakı'nda liste krizi

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı’ndaki liste tartışmaları üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV canlı yayınında konuşan Yavuz, 81 ilde AKP’nin kendi listesi ile seçime gireceğini belirtti. Yavuz, “Cumhur İttifakı'ndaki diğer partiler de bu şekilde girecek” diye ekledi.

AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dört ve altında milletvekili olan bazı illerde ittifak ortaklarını ortak listeye ikna etmek için bizzat devreye gireceği konuşuluyordu.

Gerçek Gündem yazarı Nezih Onur Kuru, Cumhur İttifakı’ndaki ortak liste tartışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunmuştu. Kuru, “Eğer MHP - AK Parti ortak liste, Millet İttifakı ayrı listelerle girseydi, Cumhur sadece yüzde 41'le meclisi kazanabiliyordu. Bahçeli açıklamasından geri dönmez, Cumhur ayrı liste, Millet ortak liste yaparsa, Cumhur meclis için bu kez yüzde 45.5 almak zorunda (+%4.5 fazla oy elde etmesi gerek)" demişti.

Yavuz şunları söyledi:

“Eskiden ittifaklarda oylar bir ilde milletvekili çıkarmaya yetmediği zaman büyük partiye gidiyordu. Şimdi oylar hangi partiye veriliyorsa o partiye yarıyor. Başka partiye oy gitmiyor. İttifakın içindeki bir partinin yüzde 7’nin üzerinde oy çıkarması barajı aşması anlamına geliyor ancak barajı aşan her parti milletvekili çıkaracak diye bir şey yok. Çünkü illerde milletvekili çıkarak kadar oy almak gerekiyor. Ortalama olarak 60-70 bin civarı diyorum ben bunun için.

Örnek vermek gerekirse Sakarya’da 70 bin oydan aşağı milletvekili çıkarma şansı yok. O zaman 69 bin oy aldığınız zaman sizin oyunuz milletvekili çıkartamayacağı için boşa gidecek. Ancak biz 81 ilin tamamında da kendi listelerimizle seçime gireceğiz. Cumhur ittifakındaki diğer partiler de bu şekilde girecek.

Her dönemde bu yenileme oranı yüzde 50 oldu. Bu seçimde bu oranın biraz daha yükselmesi bekleniliyor. Şu anda tam bir karar vermiş değiliz ancak Cumhurbaşkanımızın söylemlerine baktığımızda tüzük öngörülenin çok daha üstünde bir değişim sağlayabilir. 3 dönem kuralının kapsamı daha da genişletilerek uygulanabilir.

Ben de 24, 25, 26, 27’nci dönem milletvekiliyim ancak ben de bu 3 dönem kuralının genişletilerek uygulanmasının partimizin faydasına olacağımızı düşünüyorum. Hal böyle olunca yeni arkadaşlarımızın aramıza girmesini istiyoruz. Benim de en büyük emelim ve arzum yeni arkadaşlarımıza yer açmak, onlara yardımcı olmak ve AK Parti’nin içinde olmasına zemin hazırlamak.”