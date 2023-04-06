Millet Partisi, Millet İttifakı'nın ismine yaptığı itirazı AYM'ye taşıdı

Millet Partisi, Millet İttifakı'nın ismine yaptıkları itirazı AYM'ye taşıdı. YSK, Millet Partisi'nin itirazını reddetmişti.

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Millet Partisi, Millet İttifakı'nın ismine yaptığı itirazı AYM'ye taşıdı

Millet Partisi, isimlerinin Millet İttifakı tarafından da kullanılmasına tepki göstermeyi sürdürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptıkları itiraz reddilen Millet Partisi, konuyu bugün Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Basına konuşan Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nejat Cebeci, "Partilerin ittifak çalışmalarında partimizin kurumsal ismi olan 'Millet' isminin ittifak adı olarak kullanması haksız ve hukuksuzdur. Bu durumun, kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmalara yol açacağı ve birtakım karışıklıklara sebebiyet vereceği aşikardır.” İfadelerini kullanarak şunla söyledi:

 Bu karışıklığın seçim sürecinde büyüyerek devam edeceği izahtan verasettir. İzah ettiğimiz nedenlerle; davalı 6 partinin 'Millet' ismini ittifak ismi olarak kullanmalarının tedbiren durdurulması ve esastan bu ismi kullanamayacaklarına dair karar verilmesi hususunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş bulunuyoruz

Kaynak: Gerçek Gündem

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