Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına 50 bin lira destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına maddi destekte bulunduğunu açıkladı.

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Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına 50 bin lira destek

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine sayılı günler kala adaylar, kampanyalarını daha etkili bir biçimde sürdürebilmek için kendi adlarına açılan hesap numara aracılığıyla nakdi bağış kabul ediyor.

Ahmet Davutoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına 50 bin TL tutarında bağış yaptığını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca; cumhurbaşkanı adaylarına destek olmak isteyen vatandaşlar, 7 bin TL’ye kadar olan bağışlarını makbuz karşılığında elden yapabilecek. Vatandaşlar, 7 bin TL ve üzeri bağışlarını ise duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilecek. Her vatandaş, en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunabilecek. Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek.

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Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP Gelecek Partisi
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