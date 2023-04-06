EMEP'ten, 'Emek ve Özgürlük İttifakı' kararı

Yüksek Seçim Kurulu, Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından gönderilen yazı doğrultusunda, EMEP'in Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtiğini bildirdi.

YSK'dan yapılan açıklamada, "Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazıda; partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir" denildi.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “YSK’ya Emek ve Özgürlük ittifakı çatısı altında ve EMEP amblemiyle girme başvurumuzu geri çektik. EMEP adayları yine İttifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecektir. Bu prosedür ittifaktan çekiliyor gibi anlaşılmamalı. Mevzu yasal mevzuattır” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem