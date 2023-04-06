HÜDA PAR'ın hedefinde Özgür Özel var: 'Korkunun ecele faydası yok'

Hizbullah’ın siyasi kanadı HÜDA PAR, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i tehdit etti ve "korkunun ecele faydası yok" dedi.

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Hizbullah’ın siyasi kanadı HÜDA PAR (Hür Dava Partisi), CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i tehdit etti.

Cumhur İttifakı’na katılan ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen HÜDA PAR’ın Genel İdare Kurulu Üyesi Şehmus Tanrıkulu, "Buradan sana sesleniyorum; Özgür Özel, korkunun ecele faydası yok” dedi.

Tanrıkulu konuşmasının devamında, “Maddi ve manevi değerlerimize savaş açan, sapkınlıkları destekleyen, terör sevicisi ve destekçisi kim varsa hepsi için 15 Mayıs, milletimizin feraseti ile ‘sonun başlangıcı’ olacaktır" diye belirtti.

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