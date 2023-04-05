TİP ve Yeşil Sol Parti görüşmeleri devam ediyor: 'Zarar vermeyecek' çözüm arayışı

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda seçim iş birliğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çalışmalar devam ederken, ittifak bileşeni siyasi partilerden Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçime en az 41 ilde, kendi amblem ve adaylarıyla girme kararlılığı sürüyor. Yeşil Sol Parti ve TİP arasındaki görüşmeler "ittifak ruhuna zarar vermeyecek" biçimde devam ederken TİP’in aday çıkarmayarak Yeşil Sol Parti’ye destek vereceğini ilan ettiği illerin sayısının artabileceği kaydediliyor.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, TİP Genel Başkanı Erkan Baş yaptığı son açıklamada, seçime girecekleri 41 ili belirlerken, Yeşil Sol Parti'ye de diğer muhalefet partilerine de zarar vermemeyi esas aldıklarını ifade etti. Baş, Yeşil Sol Parti’nin güçlü olduğu Kürtlerin yoğunlukta olduğu kentlerin yanı sıra iki partinin aynı şehirde seçime girmesi halinde milletvekili çıkarma ihtimalini riske atmamak adına bu kentlerde aday çıkarmayacaklarını söyledi. Baş, bu illeri Bursa ve İzmir'in birer bölgesi ve Aydın, Kocaeli ve Manisa olarak sıralarken, bu illerde Yeşil Sol Parti için seçim çalışması yapacaklarını ifade etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Baş’ın bu açıklamasından sonra TİP ve Yeşil Sol Parti yöneticileri arasındaki toplantılara devam edildi. TİP’in aday göstereceği illerin belirlenmesinde Yeşil Sol Parti’nin zarar görmeyeceği formüller tartışılırken "iki tarafın da ittifak ruhuna zarar vermeyecek bir tutum takındığı" öğrenildi.

TİP’İN ADAY ÇIKARMAYACAĞI İLLERE YENİLERİNİN EKLENMESİ GÜNDEMDE

Bu kapsamda Baş’ın aday çıkarmayacağını açıkladığı Bursa ve İzmir'in birer bölgesi, Aydın, Kocaeli ve Manisa’ya başka illerin de eklenebileceği, Ankara ve Antalya’nın bu listeye eklenmesinin iki parti yöneticileri arasında müzakere edildiği öğrenildi.

Öte yandan TİP ve Yeşil Sol Parti arasındaki görüşmelerin Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 8 Nisan’da yapacağı toplantıya kadar devam edeceği öğrenildi.

LİSTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR, YEŞİL SOL’UN GÖZÜ BU 7 KENTTE

Öte yandan 81 ilde seçime girecek olan Yeşil Sol Parti’nin aday belirleme çalışmaları sürüyor. Partinin oy sayısı anlamında güçlü olduğu ancak şu anda milletvekili bulunmayan Aydın, Elazığ, Manisa, Tekirdağ, Bursa ve Erzurum’a yoğunlaştığı, hali hazırda bir milletvekili bulunan Ankara’da ikinci vekili çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bu illerde seçmen motivasyonunu artırmak için kamuoyunda karşılığı olan, güçlü isimlerin aday gösterileceği kaydedildi.