MHP’de yeniden aday gösterilmeyen Baki Şimşek’ten ilk açıklama

Partisi tarafından yeni dönem için aday gösterilmeyen MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, listenin kamuoyuna duyurulması sonrası ilk mesajını Twitter hesabı üzerinden verdi: "Fitneye fesata geçit vermeyecek, mutlak zafere ulaşacağız."

Son Güncelleme:
MHP’de yeniden aday gösterilmeyen Baki Şimşek’ten ilk açıklama

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, partisinin yeni dönem adaylarının kamuoyuna duyurulması sonrası kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

Listede yer almayan siyasetçi, 14 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine giden süreçte MHP için çalışmaya devam edeceğini belirterek "Fitneye fesata geçit vermeyecek, mutlak zafere ulaşacağız. Aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyor, bütün hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini istiyorum" ifadesini kullandı.

Şimşek'in mesajları şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli dava arkadaşlarım, 2015 yılından bu yana 3 dönem yaklaşık 8 yıldır liderimiz, Türkmen beyimiz Devlet Bahçeli beyefendinin takdiri, Mersinli hemşehrilerimin desteği ile görev yapmaktayım.

'HAYATIMIZ BOYUNCA 'MHP' DEDİK, YİNE 'MHP' DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu süre içerisinde bizlerden duasını ve desteğini esirgemeyen başta genel başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere, teşkilatımın bütün başkan ve yöneticilerine, her bir neferine, Mersinli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Hayatımız boyunca MHP dedik yine MHP demeye devam edeceğiz. 14 Mayıs’a kadar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin zafere ulaşması için elbirliği ile çalışacağız. Fitneye fesata geçit vermeyecek, mutlak zafere ulaşacağız. Aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyor, bütün hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini istiyorum. Saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım."

MHP’de yeniden aday gösterilmeyen Baki Şimşek’ten ilk açıklama - Resim : 1

İKİNCİ SIRADAN ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Baki Şimşek, son dönemde adı eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz’la birlikte partinin Mersin’deki iki milletvekilinden biriydi; 2018’de MHP yönetimi tarafından Kılavuz’un ardından ikinci sıradan aday gösterilmişti.

Bu noktada Kılavuz’un yeni dönem için gösterilen adaylar arasında yer aldığını, ancak 'seçilmesi zor' olarak yorumlanan dördüncü sıraya konduğunu hatırlatalım.

MHP, bu seçimde Kılavuz ve Şimşek yerine ilk iki sırada Levent Uysal ve Serdar Soydan’ı tercih etti.

MHP 81 ilde AKP ile yarışacak; Bahçeli, Osmaniye'den aday, Olcay Kılavuz yine listedeMHP 81 ilde AKP ile yarışacak; Bahçeli, Osmaniye'den aday, Olcay Kılavuz yine listedeSiyaset
MHP'de kimler yeniden aday gösterildi, kimlerin üstü çizildi?MHP'de kimler yeniden aday gösterildi, kimlerin üstü çizildi?Siyaset
Etiketler
Baki Şimşek MHP Devlet Bahçeli Olcay Kılavuz
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisine yeni transfer! Ferit resmen yok olacak.. Yalı Çapkını dizisine yeni transfer! Ferit resmen yok olacak..
Mert Fırat'tan çağrı: Afet zamanı çalışacak gönüllülere ihtiyaç var Mert Fırat'tan çağrı: Afet zamanı çalışacak gönüllülere ihtiyaç var
Bilim insanları öneriyor! Bundan yiyen 100 yaşını görüyor.. Bilim insanları öneriyor! Bundan yiyen 100 yaşını görüyor..
Bakanlıktan halkı mağdur eden talimat: Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Esenboğa Havalimanı'na alınmadı Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Esenboğa Havalimanı'na alınmadı
ÇOK OKUNANLAR
MHP’de yeniden aday gösterilmeyen Baki Şimşek’ten ilk açıklama MHP'li Baki Şimşek’ten ilk açıklama
Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha! Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha!
Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor! Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor!
Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor Son anket: İkinci turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyor
İktidara yakın şirketten 4 adaylı cumhurbaşkanlığı anketi: İşte nisan ayında adayların oy oranları İktidara yakın şirketten 4 adaylı cumhurbaşkanlığı anketi: İşte nisan ayında adayların oy oranları