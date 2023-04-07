MHP’de yeniden aday gösterilmeyen Baki Şimşek’ten ilk açıklama

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, partisinin yeni dönem adaylarının kamuoyuna duyurulması sonrası kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

Listede yer almayan siyasetçi, 14 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine giden süreçte MHP için çalışmaya devam edeceğini belirterek "Fitneye fesata geçit vermeyecek, mutlak zafere ulaşacağız. Aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyor, bütün hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini istiyorum" ifadesini kullandı.

Şimşek'in mesajları şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli dava arkadaşlarım, 2015 yılından bu yana 3 dönem yaklaşık 8 yıldır liderimiz, Türkmen beyimiz Devlet Bahçeli beyefendinin takdiri, Mersinli hemşehrilerimin desteği ile görev yapmaktayım.

'HAYATIMIZ BOYUNCA 'MHP' DEDİK, YİNE 'MHP' DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu süre içerisinde bizlerden duasını ve desteğini esirgemeyen başta genel başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere, teşkilatımın bütün başkan ve yöneticilerine, her bir neferine, Mersinli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Hayatımız boyunca MHP dedik yine MHP demeye devam edeceğiz. 14 Mayıs’a kadar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin zafere ulaşması için elbirliği ile çalışacağız. Fitneye fesata geçit vermeyecek, mutlak zafere ulaşacağız. Aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyor, bütün hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini istiyorum. Saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım."

İKİNCİ SIRADAN ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Baki Şimşek, son dönemde adı eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz’la birlikte partinin Mersin’deki iki milletvekilinden biriydi; 2018’de MHP yönetimi tarafından Kılavuz’un ardından ikinci sıradan aday gösterilmişti.

Bu noktada Kılavuz’un yeni dönem için gösterilen adaylar arasında yer aldığını, ancak 'seçilmesi zor' olarak yorumlanan dördüncü sıraya konduğunu hatırlatalım.

MHP, bu seçimde Kılavuz ve Şimşek yerine ilk iki sırada Levent Uysal ve Serdar Soydan’ı tercih etti.