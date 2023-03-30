Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar!
2023 seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kala, anket sonuçları da merakla takip ediliyor. Son olarak şubat ayı anketlerinin ortalamaları alınarak il il hangi ittifakın nerede kazandığı belirlendi
Türkiye, kritik bir seçimin eşiğinde sandığa gitmeye gün sayıyor. Sandık sonuçları merakla beklenirken, yapılan anketlere de her geçen gün ilgi artıyor.
Son olarak Twitter'da "Anketler ve Raporlar" sayfası şubat ayında yapılan anketlerin ortalamasını alarak olası seçim sonucunu tahmin etmeye çalıştı.
Ankete göre bölge bölge ve il il sandıktan çıkacak sonuçlar şöyle:
MARMARA BÖLGESİ
CHP seçmeninin yoğunlukta yaşadığı Marmara Bölgesi'nde sandık sonuçları neler söylüyor?
İşte Şubat ayı anketlerinden çıkan sonuçlar:
Edirne: Millet İttifakı