Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar!

2023 seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kala, anket sonuçları da merakla takip ediliyor. Son olarak şubat ayı anketlerinin ortalamaları alınarak il il hangi ittifakın nerede kazandığı belirlendi

anket 2023 seçim
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Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! - Resim: 1

Türkiye, kritik bir seçimin eşiğinde sandığa gitmeye gün sayıyor. Sandık sonuçları merakla beklenirken, yapılan anketlere de her geçen gün ilgi artıyor.

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Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! - Resim: 2

Son olarak Twitter'da "Anketler ve Raporlar" sayfası şubat ayında yapılan anketlerin ortalamasını alarak olası seçim sonucunu tahmin etmeye çalıştı.

Ankete göre bölge bölge ve il il sandıktan çıkacak sonuçlar şöyle:

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Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! - Resim: 3

MARMARA BÖLGESİ

CHP seçmeninin yoğunlukta yaşadığı Marmara Bölgesi'nde sandık sonuçları neler söylüyor?

İşte Şubat ayı anketlerinden çıkan sonuçlar:

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Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! - Resim: 4

Edirne: Millet İttifakı

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