MHP'nin 'kesin aday' listesinde özel isimler: Çakıcı'ya yakın Vahit Kayırcı Meclis'e giriyor
MHP'de dün akşam açıklanan kesin aday listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye 1. sıradan aday olması da dikkat çekti.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi yayınlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den aday oldu. Fakat listede dikkat çeken diğer isimler de oldu.
Odatv'nin haberine göre Çorum 1. sıra milletvekili adayı Vahit Kayrıcı’nın ismi, Alaattin Çakıcı’nın yakın adamlarından biri olmasıyla daha önce de gündeme gelmişti.
Kayrıcı, Çakıcı ile birlikte tatildeki fotoğraflarının ardından “Devlet Bahçeli’ye rakip” olduğu iddiaları ortaya atılmış, Çakıcı bir açıklama yaparak “Genel Başkanımızın bir adım önünden yürümez” ifadelerini kullanmıştı.