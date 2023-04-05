'Demirtaş, gerekenden hüküm giydiğinde bunlar konuşamayacak'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Erdoğan, "Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek sonrası yapacağı iş bu ülkeyi terör örgütünün ajandaları içine sokmaktır. Demirtaş hüküm giymesi gerekenden henüz hükmünü almadı. 4 yıl 8 ay gibi bir süreci yaşıyor. Asıl hüküm giydiğinde o zaman bunları konuşamayacaklar" dedi.

"TAKİPÇİSİYİZ"

Erdoğan ayrıca "Bir taraftan bu süreç de çalışıyor. Şu an bunun da takipçisiyiz. Dağdakiler ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Dağdakiler bunu hangi rehavet ile yapıyor. Devamlı toplumu bu şekilde bilgilendiriyorlar. Bu dağdaki teröristlerin beyanları ile toplum adeta yanlış istikamete yönlendiriliyor" ifadelerini kullandı.