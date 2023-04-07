Sıralamayla tasfiye edildi: Olcay Kılavuz'dan ilk açıklama

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ismi gündeme gelen, 2018 seçimlerinde liste başından aday olan Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz bu kez 4. sıradan aday gösterildi. Bahçeli'nin "üstünü çizdiği" konuşulan Kılavuz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sıralamayla tasfiye edildi: Olcay Kılavuz'dan ilk açıklama

MHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesi açıklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday olduğu listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.

BU KEZ 4. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastında adı gündeme gelen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Mersin 4. sıradan aday gösterildi. Kılavuz, 2018 seçimlerinde birinci sıradan aday gösterilmiş ve MHP Mersin'de iki milletvekili çıkarmıştı. Aynı seçimde AKP'den 4, CHP'den 3, İYİ Parti ve HDP'den ise 2 milletvekili çıkmıştı.

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KILAVUZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya platformu 'da Bahçeli'nin Kılavuz'un "Üstünü çizdiği" yorumları yapıldı. Kılavuz sosyal medya hesabından şunları söyledi; "Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey'in takdir ve tensipleriyle 28.Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde MHP Mersin Milletvekili adayı olan tüm dava arkadaşlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Milletvekili adaylarımızın vatanımıza, milletimize, davamıza ve Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah yâr ve yardımcımız olsun. Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey'in, kutlu davamızın, fedakar ve cefakar teşkilatımızın dün, bugün ve yarın emrinde ve hizmetindeyiz."

Sıralamayla tasfiye edildi: Olcay Kılavuz'dan ilk açıklama - Resim : 3

Sıralamayla tasfiye edildi: Olcay Kılavuz'dan ilk açıklama - Resim : 4

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2023 seçim MHP Olcay Kılavuz Devlet Bahçeli
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