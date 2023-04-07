CHP eski genel başkanı açıkladı: İnce'yle 2 kez görüştüm, 'benim meselem değil' minvalinde konuştu

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile 2 kez görüştüğü, seçimin ikinci tura kalmaması gerektiğini ifade ettiği ve İnce'nin 'benim meselem değil' minvalinde yanıt verdiği iddia edildi.

CHP eski genel başkanı açıkladı: İnce'yle 2 kez görüştüm, 'benim meselem değil' minvalinde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri ile Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında 'teklif' polemiği sürerken, CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in İnce ile 2 defa görüştüğü ortaya çıktı.

Muharrem İnce: Kemal Bey'e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş olabilir, onu suçlamak istememMuharrem İnce: Kemal Bey'e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş olabilir, onu suçlamak istememSeçim

Gazeteci Fatma Karaağaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çetin'in Muharrem İnce ile görüşmesinde, seçimin 2. tura kalmaması gerektiğini söylediğini aktardı. İnce'nin yanıt olarak ise 'benim meselem değil' minvalinde bir değerlendirme yaptığını da aktaran Karaağaç, "Çetin gerekli tüm çabayı gösterdiğini dile getirdi" dedi.

 CHP eski genel başkanı açıkladı: İnce'yle 2 kez görüştüm, 'benim meselem değil' minvalinde konuştu - Resim : 2

İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: İttifakla ilgili teklif yapılmadıİnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: İttifakla ilgili teklif yapılmadıSiyaset
'Muharrem İnce ile görüştüm' dedi ve ekledi: 'Kılıçdaroğlu'nun oluruyla gittim''Muharrem İnce ile görüştüm' dedi ve ekledi: 'Kılıçdaroğlu'nun oluruyla gittim'Seçim

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında, İnce ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Buluşmada değil fakat öncesi ve sonrasında Muharrem İnce'ye teklif yapıldı. Karşı tarafı suçlamak istemem ama üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum" demişti.

İnce'den, Kılıçdaroğlu'nun yapılan görüşmede teklif yapıldığı ifadelerinin ardından yanıt gelmişti. Görüşmede deprem bölgesi, sandık güvenliği ve trollleri konuştuklarını ifade eden İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Son anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyorSon anket: İlk turun kaderini İnce belirliyor; ikincide Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 puan fark atıyorSeçim

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, CHP’nin bilgisi dahilinde İnce ile görüştüğünü, beş milletvekili teklifi götürdüğünü, ancak bu teklifin kabul edilmediğini duyurmuştu.

Yine, CHP Grup Başkanvekilli Engin Altay, “Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır” demişti.

Etiketler
2023 seçim Muharrem İnce Memleket Partisi CHP Kemal Kılıçdaroğlu 2023 cumhurbaşkanı adayları
Sıralamayla tasfiye edildi: Olcay Kılavuz'dan ilk açıklama Sıralamayla tasfiye edildi: Olcay Kılavuz'dan ilk açıklama
Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha! Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha!
Yalı Çapkını dizisine yeni transfer! Ferit resmen yok olacak.. Yalı Çapkını dizisine yeni transfer! Ferit resmen yok olacak..
Siyaset kulislerini hareketlendiren fotoğraf: Yeniden Refahlı isimden Yavuz Ağıralioğlu açıklaması Siyaset kulislerini hareketlendiren fotoğraf: Yeniden Refahlı isimden Yavuz Ağıralioğlu açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu! 17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu!
MHP'nin 'kesin aday' listesinde özel isimler: Çakıcı'ya yakın Vahit Kayırcı Meclis'e giriyor MHP'nin 'kesin aday' listesinde özel isimler: Çakıcı'ya yakın Kayırcı Meclis'e giriyor
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir anlattı: D’hont sisteminde ortak mı, ayrı ayrı liste mi daha avantajlı? D’hont sisteminde ortak mı, ayrı ayrı liste mi daha avantajlı?
Market raflarında Erdoğan dönemi: 'Bu ürün size pahalı mı geldi?' Market raflarında Erdoğan dönemi: 'Bu ürün size pahalı mı geldi?'
İslam Memiş anlattı: Seçim ikinci tura kalırsa piyasalar ne tepki verir? İslam Memiş anlattı: Seçim ikinci tura kalırsa piyasalar ne tepki verir?