CHP eski genel başkanı açıkladı: İnce'yle 2 kez görüştüm, 'benim meselem değil' minvalinde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri ile Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında 'teklif' polemiği sürerken, CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in İnce ile 2 defa görüştüğü ortaya çıktı.

Gazeteci Fatma Karaağaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çetin'in Muharrem İnce ile görüşmesinde, seçimin 2. tura kalmaması gerektiğini söylediğini aktardı. İnce'nin yanıt olarak ise 'benim meselem değil' minvalinde bir değerlendirme yaptığını da aktaran Karaağaç, "Çetin gerekli tüm çabayı gösterdiğini dile getirdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında, İnce ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Buluşmada değil fakat öncesi ve sonrasında Muharrem İnce'ye teklif yapıldı. Karşı tarafı suçlamak istemem ama üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum" demişti.

İnce'den, Kılıçdaroğlu'nun yapılan görüşmede teklif yapıldığı ifadelerinin ardından yanıt gelmişti. Görüşmede deprem bölgesi, sandık güvenliği ve trollleri konuştuklarını ifade eden İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, CHP’nin bilgisi dahilinde İnce ile görüştüğünü, beş milletvekili teklifi götürdüğünü, ancak bu teklifin kabul edilmediğini duyurmuştu.

Yine, CHP Grup Başkanvekilli Engin Altay, “Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır” demişti.