'Muharrem İnce ile görüştüm' dedi ve ekledi: 'Kılıçdaroğlu'nun oluruyla gittim'

BirGün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluruyla Memleket Partisi Genel Merkezi'nde Muharrem İnce ile görüştüğünü söyledi.

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'Muharrem İnce ile görüştüm' dedi ve ekledi: 'Kılıçdaroğlu'nun oluruyla gittim'

BirGün gazetesi yazarı, CHP Parti Meclisi ve MYK üyesi Fikri Sağlar, bugünkü köşe yazısında Memleket Partisi Genel Merkezi'nde Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Sağlar, görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluru ile gerçekleştiğini söyleyerek şunları aktardı:

"Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan’da Sn. Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.

Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur.

Millet İttifakı’nın adayı ve bana göre 14’üncü ama, halka mal olduğu şekliyle 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na uzlaşmacı tutumu ve Sn. İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim…"

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