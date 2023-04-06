Kılıçdaroğlu bugün iki partiyi ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu, bugün TDP Başkanı Sarıgül ile DSP Başkanı Aksakal ile görüşecek.

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Kılıçdaroğlu bugün iki partiyi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün iki parti ile görüşme gerçekleştirecek. 

Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile TDP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

CHP lideri saat 14.00'te ise Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile DSP Genel Merkezi'nde görüşecek. 

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