Muharrem İnce: Kemal Bey'e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş olabilir, onu suçlamak istemem

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında gerçekleşen görüşme ve sonrasında yaşananlarla ilgili tartışmalar sürüyor.

Türkiye için kritik öneme sahip seçimlere 1.5 aydan az bir süre kala gündemdeki konulardan biri, İnce'nin adaylığı. 'Muhalefetin oylarını böleceği' gerekçesiyle eleştirilen siyasetçi, yüzde 30'luk bir oy potansiyeli bulunduğunu iddia ederek hedefini ikinci tura kalmak olarak belirlemişti. Bu bağlamda bazı CHP'li eski ve yeni milletvekilleri, İnce'yle görüşmüş fakat uzlaşı sağlanamamıştı.

İnce, süreçle ilgili olarak bugün kişisel Twitter hesabında yeni bir açıklama yaptı.

"Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil ilkeler etrafında olabileceğini söyledim. İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti olabileceğini ifade ettim. Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım" diyen Memleket Partisi lideri, şöyle devam etti:

"Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır. Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir.

'BAZI TEKLİFLER YAPILIYORMUŞ GİBİ YAPILDI'

Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır. Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır: kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP’deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir. Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam.

'KEMAL BEY'E YETERLİ VE DOĞRU BİLGİLER VERİLMEMİŞ OLABİLİR'

Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi. Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem.

'MESELENİN UZATILMASI DOĞRU DEĞİL'

Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım."

ANKETLER NE DİYOR?

Peki İnce'nin, 'kamuoyu gibi Kılıçdaroğlu'nun da yanıltılmış olabileceğini' düşündüğü oy oranları nasıl?

Araştırma şirketlerinin bugüne dek yayınladığı sonuçlarda Memleket Partisi lideri, en fazla yüzde 10 seviyesini görüyordu. Bu orana, 11 ilde yıkıma yol açan Maraş merkezli depremler sonrası yapılan ilk saha çalışmalarında ulaşmıştı.

Sonraları ise siyasetçiye yönelik desteğin yüzde 8-9 seviyesine çekildiği görülüyordu.

Örneğin Yöneylem Araştırma'nın bugün yayınlanan anketinde, "14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şöyle şekilleniyordu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.4,

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.6,

Muharrem İnce: Yüzde 9.1,

Sinan Oğan: Yüzde 2.9.

İkinci turda ise ana muhalefet partisi liderinin, mevcut cumhurbaşkanına karşı yüzde 55.1'le zafere ulaştığı görülüyordu.

Bu araştırmada İnce'ye oy vereceğini söyleyen katılımcıların yüzde 60'ı, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylüyordu.

✔️ Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil ilkeler etrafında olabileceğini söyledim.

✔️ İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti olabileceğini ifade ettim.

✔️ Katıldığım bir TV programında… — Muharrem İNCE (@vekilince) April 6, 2023

ENGİN ALTAY: ÖNERİLERİMİZE UYGUN BİR YANIT ALAMADIK

Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan yeni bir açıklama geldi. Siyasetçi, Memleket Partisi Genel Merkezi'ne yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart) İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirildiğini, önerilerine uygun bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Altay'ın bu paylaşımı İnce'nin mesajından sonra yapması dikkati çekti.

Kamuoyunun Bilgisine;



Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir.



Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır. — Engin ALTAY (@enginaltaychp) April 6, 2023

İNCE'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Bu mesaj üzerine Muharrem İnce'den yeni bir mesaj daha geldi. Sağlar'ın kendisini ziyaret ettiği sırada kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayınlandığını, kuranın çekildiğini vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"İş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik."