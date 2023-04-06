Kaftancıoğlu açıkladı: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı!

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi olduğunu aktardı.

Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

KAFTANCIOĞLU: İYİ PARTİ'YE YAPILAN SALDIRIDAN SONRA ŞAŞIRMADIK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saldırı hakkında İstanbul İl Binası önünde açıklama gerçekleştirdi. Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

İl Başkanlığı'na saldırı olabileceğine dair herhangi bir duyumumuz yoktu. Geçen hafta İYİ Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini ön görmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk. Şaşırmadık da.

Bu kesin il binası mıdır değil midir? Bunun cevabını vermesi gerekenler ben değildim. Biz de en az sizin kadar merak ediyoruz bu saldırının ne amaçla ve kimler tarafından yapıldığını. Umarım bu sorunun cevabını vermesi gerekenler bu süreci olması gerektiği gibi araştırıp, doğru neyse ona ulaşması gerekenler bir an önce bunu bulurlar. Bizler de sizinle beraber öğrenmiş oluruz.

Bir hafta önce İYİ Parti İl Binası'na yapılan saldırı, bugün il binamızın hemen karşısından açılan ateşler... Eğer bir bekçi değilse ya da ne amaçla geldiyse; umarım hepimizi tatmin edici bir açıklama olur. Ama bir hafta içinde İstanbul içinde 2 siyasi parti başkanlığı önünde herhangi bir olay olma ihtimali - Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı kadar olmasa da az buçuk matematik bilirim - sanıyorum en büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinden daha düşüktür.

İstanbul Valisi ile görüştüm. Sayın Vali görüşmemizden 20 dakika sonra döndüler. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini ve kamera kayıtlarını incelediklerini söylediler. Ve çok kısa sürede olayı aydınlattıktan sonra bizlere bilgi vereceklerini ifade ettiler. Bizler de gelen bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN PAYLAŞIM

Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Gençler ve kendini genç hissedenler moral bozmak yok azim ve kararlılıkla çok çalışma var:) İktidardaki kötülüğü göndermeye, baharı 13. Cumhurbaşkanı adayımız @kilicdarogluk

ile getirmeye kararlı yol arkadaşlarımızla buluşacak olmanın heyecanı şimdiden sardı beni Gerisi teferruat"

ÖZGÜR ÖZEL: CUMHUR İTTİFAKININ KUTUPLAŞTIRICI DİLİNİN BUNLARI TETİKLEDİĞİ...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saldırı haberinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden CHP İl binasına saldırı iddiası ile ilgili yapılan açıklamada; "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur." denildi.