Millet İttifakı'ndan 'ortak liste' kararı! SP, DEVA Partisi, DP ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girecek

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin seçime CHP listelerinden gireceği açıklandı.

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulmaı için 9 Nisan son gün iken, bugün ise ittifaklara itirazların son günü.

CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı.

Bu il sayısının da 12'ye çıktığı bildirildi.

'ÜÇLÜ İTTİFAK' GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALMIŞTI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün yaptığı açıklamada, DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında Millet İttifakı'nın içinde 'üçlü ittifak' görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem