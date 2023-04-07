Eski AKP'li vekil anket paylaştı: Osmaniye’de Bahçeli, milletvekili seçilemez!

MHP 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu.

Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den 1'inci sıra adayı olmasının ardından sosyal medya hesabından anket paylaşan eski AKP'li vekil Feyzi İşbaşaran, şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye’de MHP’nin oyları 2018’e göre yarıdan fazla eridi. CHP/İYİ Parti Osmaniye’de ortak liste çıkarırsa Bahçeli milletvekili seçilemez."

İşbaşaran'ın paylaştığı anket şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem