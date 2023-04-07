Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında YSK'ya başvuru yapıldı!

Altılı Masa'nın "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olabilecekleri noktasında mutabakat sağladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu unvanı sosyal medya, afiş ve TV programlarının yanı sıra seçim çalışmalarında da kullanmaya başladı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın medya paylaşımlarında isimlerinin altına "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" yazılmasına ilişkin Bayram Coşkun isimli vatandaş, iki ismin bu unvanı kullanamaması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) müracaat etti.

"YASAKLANMALIDIR"

YSK'ya iletilmek üzere teslim edilen dilekçede, "Yaklaşan genel seçimler öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' unvanını kullandıkları görülmektedir. Bu makam ve mevki, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilecek kadrolarında yoktur. Seçimlerde aday adaylığı, adaylığı müracaatı ya da süresi olmayan ‘Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Adaylığı' diye bir makam bulunmamaktadır. Bu iki isim bu etiketi kullanmamalıdır ve bu etiketin medyada kullanılması yasaklanmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem