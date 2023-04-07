AKP, DSP'nin kapısını çaldı: Erdoğan, Ecevit için neler söylemişti?

Erdoğan 2002 yılında partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı bir konuşmaya, ''Bir siyaset adamının her şeyi siyaset olursa, siyasetten başka dünyası olmaz. Siyaset adamı kişisel siyaset hırsı uğruna topluma, insanlığa kıymaz. Kendi siyasal yaşamını kesmeyi göze alır. Siyaset adamı gerektiğinde çekilebilmelidir'' diye başlamıştı.