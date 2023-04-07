AKP, DSP'nin kapısını çaldı: Erdoğan, Ecevit için neler söylemişti?
AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Bülent Ecevit'in kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Önder Aksakallı ile görüştü. Yeni bir ittifak arayışında olan AKP'nin bu tutumu yıllar önce Erdoğan'ın söylediği sözleri yeniden hatırlattı.
AKP Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Yıldırım, çıkışta yaptığı açıklamada "seçimde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük." dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katkı vermek istediklerini söyledi.
AKP'nin DSP'ye yaptığı bu ziyaret, Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e sarf ettiği sözleri akıllara getirdi. Peki Erdoğan o dönem Ecevit'e neler söylemişti?
Erdoğan 2002 yılında partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı bir konuşmaya, ''Bir siyaset adamının her şeyi siyaset olursa, siyasetten başka dünyası olmaz. Siyaset adamı kişisel siyaset hırsı uğruna topluma, insanlığa kıymaz. Kendi siyasal yaşamını kesmeyi göze alır. Siyaset adamı gerektiğinde çekilebilmelidir'' diye başlamıştı.
Ecevit'in bu ifadelere İsmet İnönü'ye yazdığı mektupta yer verdiğini bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürmüştü: